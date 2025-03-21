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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء في 24 ساعة| وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن الكريم.. والمحافظ يتناول الإفطار وسط الأطفال ذوي الهمم والأيتام

وزير الاوقاف ومحافظ جنوب سيناء في تكريم حفظة القران الكريم
وزير الاوقاف ومحافظ جنوب سيناء في تكريم حفظة القران الكريم
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الفعاليات والأحداث، أهمها حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تكريم حفظة القرآن الكريم.

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إفطار رمضاني بمدينة شرم الشيخ، ضمن احتفالية “يوم الوفاء” التي نظمتها المحافظة، وذلك بمناسبة احتفالاتها بالعيد القومي في الذكرى الـ36 لاسترداد طابا، وبدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

شهدت الاحتفالية حضور كافة أطياف المجتمع، من قيادات تنفيذية ، ومواطنين، وذوي الهمم، والأيتام، والأمهات المعيلات، والأسر الأولى بالرعاية، وممثلي المجتمع المدني، في تجمع يعكس روح الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي.

بدأ البرنامج بعرض ترفيهي للأطفال وذويهم، قدمه فريق عروض الدولفين، وتضمن تكريم 12 من حفظة القرآن الكريم، منهم 10 ممن أتموا حفظ القرآن كاملاً، وطفلين من حفظة ثلث القرآن. كما تم تكريم 39 طالبًا متفوقًا علميًا، بجوائز مالية وشهادات تقدير ودروع.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن ذكرى عودة طابا تعد “يوم الوفاء” لأبناء مصر وحرصهم على حماية أرضهم، مقدماً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بهذه الذكرى العظيمة، التي تعبّر عن تضحيات وبطولات الشعب المصري. كما أكد على فضل حامل القرآن ومكانته الكبيرة عند الله، وضرورة تكريمهم وإكرامهم، مشيرًا إلى أهمية العلم والعمل والتفوق، ودور حفظ القرآن في بناء جيل صالح يتمتع بأخلاق القرآن وآدابه.

وأشار الوزير إلى أن حفظ القرآن الكريم يُعد داعماً قوياً لتشجيع الطلاب من مختلف المستويات على تحقيق التفوق الدراسي إلى جانب حفظ كتاب الله، مما يسهم في إعداد نماذج مشرفة تخدم المجتمع وتساهم في نهضته.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أنه تم تنظيم هذه الفعالية الرمضانية تحت شعار “يوم الوفاء”، مشيدًا بالدور الكبير لحفظة القرآن الكريم وأهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومؤكدًا أن هذه الاحتفالية تأتي لتكريم جهودهم وتشجيعهم على الاستمرار في مسيرتهم المميزة. كما شدد على أهمية استمرار هذا التقليد سنويًا، بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على قلوب الأطفال وأسرهم.

وقدم المحافظ التهنئة لحفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا، مؤكداً على ضرورة عقد مثل هذه المسابقات التي تسهم في إعداد جيل من الشباب يتسم بأخلاق القرآن ومزود بالقيم السامية التي تعينه على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

كما توجه المحافظ بالشكر والتحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السنوية لعودة طابا إلى السيادة المصرية، مثمنًا جهود القيادة السياسية في الحفاظ على سيادة الوطن وحماية أراضيه.

وفي كلمته، قدم الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، التهنئة لمحافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف وأهالي المحافظة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذي وصفه بأنه شهر العبادة والمحبة، حيث يتقارب الناس بمختلف دياناتهم. وأشار إلى أن رمضان هو شهر الأنوار والبركات، الذي تتزين فيه مصر بالتسابيح والتواشيح، وتتجلى فيه روح الخير والرضا، مؤكداً على أهمية الالتزام بالصلاة وترك المعاصي خلال هذا الشهر الفضيل.

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،  والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة للأطفال الأيتام وذوي الهمم بشرم الشيخ، بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ،  والشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء،  وعدد من لمسؤولين والشخصيات العامة، وذلك في أجواء رمضانية تهدف إلى إدخال السرور على الأيتام وذوي الهمم، ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 19 مارس من كل عام  والموافق الذكرى ال 36 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وحرص محافظ جنوب سيناء، ووزير الاوقاف على تناول الإفطار وسط الأطفال من ذوي الهمم والأيتام، وتبادلوا الحديث معهم للاطمئنان على جودة الخدمات التي تقدم لهم، والتعرف على طموحاتهم المستقبلة، والتأكيد على دعمهم.

وأعرب المحافظ ووزير الأوقاف عن سعادتهم بمشاركة الأطفال في هذا الإفطار،  الذي شهد كافة أطياف المجتمع السيناوي من مسلم ومسيحي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لدمج الأيتام بالمجتمع، مشددًا على أهمية رعايتهم وتعليمهم وإعدادهم نفسيًا وتربويًا لمواجهة المستقبل.

جنوب سيناء شرم الشيخ تكريم حفظة القران الكريم وزير الاوقاف

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