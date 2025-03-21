مصاب بطعنات.. العثور على جثة طبيب داخل منزله بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة طبيب مصاباً بعدة طعنات بالجسم، داخل منزله بمدينة فرشوط شمال قنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الدكتور مجدي السيد عباس، مدير مكتب صحة فرشوط، بطعنات من آلة حادة أثناء تواجده فى منزله.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى مكان البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها أصدرت مديرية الشئون الصحية بقنا، بياناً تنعى الطبيب الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.