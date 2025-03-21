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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على منافسات الجولة الرابعة بالدور الثاني للكرة النسائية

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك
رباب الهواري

يستعد فريق سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي اليوم الجمعة، في لقاء قمة يجمع بين الغريمين التقليديين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني لدوري الكرة النسائية، في مواجهة حاسمة قد تؤثر على ترتيب الفرق في الصدارة.

في الوقت نفسه، أكمل فريق مسار استعداداته لمواجهة مضيفه المعادي واليخت غدًا، بينما يستعد مودرن سبورت لملاقاة المقاولون العرب في نفس الجولة.

وتشهد الجولة أيضًا مواجهتين أخريين، حيث يلتقي وادي دجلة مع زد، والبنك الأهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه الأهلي بفارق ثلاث نقاط برصيد 52، ثم وادي دجلة في المركز الثالث بـ48 نقطة، يليه الزمالك برصيد 46 نقطة. فيما تتساوى فرق مودرن سبورت، البنك الأهلي، وزد برصيد 35 نقطة لكل منها، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن بـ29 نقطة، ثم بيراميدز بـ19 نقطة، وأخيرًا المعادي واليخت برصيد 17 نقطة.

ومع اقتراب نهاية المسابقة، تزداد المنافسة بين الفرق الطامحة في التتويج باللقب أو تحسين مراكزها في جدول الترتيب، ما يجعل الجولة الحالية من الدوري ذات أهمية كبرى في تحديد شكل المنافسة خلال الجولات المتبقية.

كرة النسائية سيدات الزمالك سيدات الأهلي اخبار الرياضة الزمالك

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