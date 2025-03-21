مظاهرة حاشدة أمام سفارة واشنطن في تشيلي احتجاجا على عودة الحرب في غزة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد مظاهرة حاشدة أمام سفارة واشنطن في تشيلي احتجاجًا على عودة الحرب على غزة.

وأوضحت أنه تجمع مئات المؤيدين للقضية الفلسطينية، أمام سفارة واشنطن في العاصمة التشيلية سانتياغو، احتجاجا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وتمت الدعوة إلى المظاهرة التي شاركها فيها أفراد من الجالية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المحتجون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وتعتبر تشيلي موطنا لأكبر جالية فلسطينية خارج العالم العربي، حيث يقدر عدد أفرادها بحوالي 500 ألف شخص. ولدى هذه الجالية تأثير كبير في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.



وأصدرت وزارة الخارجية في تشيلي بيانا أعربت فيه عن "فزعها وإدانتها للهجوم الإسرائيلي الوحشي على المدنيين في غزة".