وزير الإعلام السوداني: اليوم ارتفع العلم واستعدنا القصر الجمهوري

قال وزير الإعلام السوداني إن اليوم ارتفع العلم واستعادوا القصر الجمهوري، مؤكدًا: "ماضون حتى النصر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أصدر الجيش السوداني بيانا بعد السيطرة على القصر الجمهوري بالخرطوم، قال فيه: نؤكد مضينا قدما في كل محاور القتال حتى تحقيق النصر الكامل.

وأضاف الجيش السوداني، خلال بث على قناة القاهرة الإخبارية، أن قواتنا تمكنت من القضاء على الدعم السريع في وسط الخرطوم والقصر الجمهوري، وسنعمل على تطهير بلادنا من الدعم السريع.



وتابع: قواتنا تمكنت من تدمير معدات وآليات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري، وسيطرنا على الوزارات في وسط الخرطوم، ودمرنا الدعم السريع ومعداتهم بالقصر الجمهوري وصادرنا أسلحتهم.



اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وبدوره؛ أكد مصدر ميداني سوداني، أن الجيش تمكن من السيطرة على البوابة الشرقية للقصر، مما دفع قوات الدعم السريع إلى الانسحاب باتجاه السوق العربي.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة أكملت السيطرة على القصر الرئاسي بالكامل لأول مرة أبريل 2023، فيما تواصل مطاردة عناصر الدعم السريع داخل السوق الغربي بوسط الخرطوم.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حرص مصر على تعزيز الحلول السلمية وتسوية النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون المشترك، ونوه بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات حول مستجدات التطورات في منطقة القرن الإفريقي.

واطلع المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة والوساطة لدعم الاستقرار في القرن الأفريقي.

كما حرص وزير الخارجية على التعرف من المبعوثة الأوروبية على انطباعاتها من زيارتها الأخيرة لبورسودان، مؤكداً على محددات الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، معرباً عن التطلع لتهدئة الأوضاع في السودان، واستعادة الأمن والاستقرار.

فيما تم تبادل الرؤى حول عدد من التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية دعم استقرار الصومال، وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة جهودها في دعم مؤسسات الدولة الصومالية.