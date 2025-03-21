دولة عربية تلغي رحلاتها الجوية إلى مطار لندن هيثرو

أصدرت شركة طيران الإمارات قرارا بإلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطار هيثرو اليوم الجمعة 21 مارس بسبب إغلاق المطار.

وبينت الشركة أن المسافرين الذين حجزوا على هذه الرحلات أو المسافرين عبرها إلى رحلات أخرى لن يتم قبولهم للسفر.

وشددت كذلك الناقلة الإماراتية علي أنها تراقب الوضع من كثب، حيث ستقوم بتحديث المعلومات للعملاء حسب تطورات الموقف.

كما نصحت الناقلة العملاء بمتابعة الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات للحصول على آخر التحديثات قبل موعد سفرهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة «إدارة الحجز» لضمان تلقي الإشعارات الجديدة.

وأعلن مطار هيثرو، توقف عملياته حتى الساعة 23:59 من مساء الجمعة 21 مارس، وذلك بسبب انقطاع في التيار الكهربائي ناتج عن حريق في محطة كهربائية فرعية تزود المطار بالطاقة.