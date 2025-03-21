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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فراقك مؤلم يا أمي.. أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته في عيد الأم

احمد فهيم
احمد فهيم
يارا أمين

عبر الفنان أحمد فهيم، عن شعوره بالحزن لوفاة والدته واختار عيد الأم ليطلب من متابعيه الدعاء لها بالرحمة كهدية لتلك المناسبة وقام بنشر صورة لهما سويًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “أمي الغالية رحلتي في غفلة مني كل حاجة كانت بسرعة مكنتش مستوعب أيه اللي بيحصل وكنت عارف بس كنت عامل جامد ولما فوقت حسيت ان الدنيا فضيت فراقك مؤلم يا أمي كل سنة وكل امهاتنا طيبيبن كل سنة وأمي في الجنة بإذن رب العالمين اللهم اغفر لأمي وارحمها وادخلها الجنة بغير حساب دعواتكم لأمي بالرحمة والمغفرة”.

أبطال  مسلسل “سيد الناس”:

ويشارك أحمد فهيم بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوي عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر،، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.

أحمد فهيم عيد الأم إنستجرام أمي مسلسل سيد الناس عمرو سعد إلهام شاهين

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