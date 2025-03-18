سيد الناس الحلقة 18.. هروب أحمد فهيم من المستشفى

طرحت منصة شاهد الإلكترونية الحلقة 18 من مسلسل “سيد الناس”، والذي يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني الحالي.

وحملت الحلقة العديد من الأحداث، منها معرفة الجارحي بمقتل ابنه، فيما هرب مجدي من المستشفى، وذهب إلى الجارحي في السجن، وهو ما جعله يشك أنه وراء مقتل نجله.

أبطال مسلسل “سيد الناس”:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوي عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.



قصة مسلسل سيد الناس:

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور آمنة زوجة عمرو سعد، الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس، في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد، والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق، بالإضافة إلى منصة شاهد الإلكترونية.