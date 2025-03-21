أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

علق الفنان أحمد سلامة على الانتقادات التي تواجهها ابنته سارة سلامة، خاصة بعد ظهورها في مسلسل “نقطةسودا”.

https://youtube.com/shorts/IzMLmcAHD1Q

وأكد سلامة خلال لقائه في برنامج “أوضة ضلمة” أن ابنته أصبحت ناضجة ومسئولة عن نفسها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتدخل في اختياراتها منذ بدايتها الفنية في سن 17 عامًا.



ونفى سلامة خضوع سارة لأي عمليات تجميل، موضحًا أن طريقة المكياج هي ما جعلت ملامحها تبدو مختلفة، منتقدًا تأثير السوشيال ميديا في نشر الانتقادات السلبية.



وأضاف أن الهجوم على الفنانين أصبح أمرًا شائعًا، لكنه لا يشغل باله بمثل هذه التعليقات.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/IzMLmcAHD1Q