ينطلق اليوم.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية

تنطلق اليوم الاثنين، بمكتبة الإسكندرية، فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والمفكرين والأكاديميين والكتاب والفنانين، إلى جانب نحو 450 شابًا يمثلون مختلف المحافظات.

تفاصيل المؤتمر

ويمتد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام حتى 23 سبتمبر الجاري، ليفتح حوارًا موسعًا حول الهوية المصرية ومكوناتها، والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، ودور المؤسسات المختلفة في ترسيخ الوعي بها وتعزيز التماسك المجتمعي.

ويأتي المؤتمر في ضوء اهتمام الدولة بقضية بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، حيث تستضيف مكتبة الإسكندرية جلسات علمية ونقاشية تتناول الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للهوية، إلى جانب تأثير التحولات الرقمية على الأسرة والمجتمع، ودور الشباب في الحفاظ على الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المؤتمر يستهدف دعم جهود بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الهوية يمثل أولوية للحفاظ على تماسك المجتمع وبناء الوعي والذاكرة الوطنية.

وكشف زايد عن العمل على إعداد «وثيقة الإسكندرية»، التي ستتضمن أبرز التوصيات والمقترحات التي يخرج بها المؤتمر، بما يفتح المجال أمام مواصلة العمل على تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي بها.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أن المؤتمر جرى الإعداد له على مدار أكثر من عامين، ويستهدف بصورة خاصة ترسيخ قيم الهوية المصرية لدى الأجيال الشابة، مشيرًا إلى أن فعالياته تتضمن جلسات حوارية وورش عمل، وصولًا إلى جلسة ختامية لإعلان التوصيات و«وثيقة الإسكندرية».

ويشارك في المؤتمر شباب من المحافظات الـ27، يمثلون الاتحادات والكيانات الشبابية والكشافة ونماذج المحاكاة البرلمانية، إلى جانب مجموعات تطوعية، بما يعكس تنوعًا جغرافيًا وعمريًا في المشاركين.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر يحمل دلالة خاصة، باعتبارها صرحًا حضاريًا ومنارة للعلم والثقافة والفكر، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمثل نموذجًا حيًا للتنوع الثقافي والحضاري الذي يميز الهوية المصرية.

كما أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة شباب الجامعات من مختلف المحافظات، موضحًا أن قضية الهوية تتجاوز البعد الثقافي لتتصل ببناء الإنسان وتشكيل وعيه وقدرته على المشاركة في المجتمع.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها عدد من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية، من بينها «توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر»، و«الهوية بين الماضي والحاضر والمستقبل»، و«الهوية والخطاب الثقافي»، إلى جانب مائدة مستديرة تناقش الهوية وبناء التشاركية الاجتماعية.

كما تشهد الفعاليات عروضًا فنية وثقافية ومعرضًا للحرف اليدوية ومعرضًا فنيًا، فيما تختتم أعمال المؤتمر بجلسة لعرض التوصيات والإعلان عن «وثيقة الإسكندرية»، يعقبها حفل موسيقي تقدمه أوركسترا مكتبة الإسكندرية.