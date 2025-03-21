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شبرا النملة تكرم أكثر من 300 طالب في مسابقة حفظ وتجويد القرآن بطنطا |صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شبرا النملة تكرم أكثر من 300 طالب في مسابقة حفظ وتجويد القرآن بطنطا |صور

شبرا النملة بطنطا
شبرا النملة بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية "قرية الشيخ الحصري"  تدشين  الاحتفالية الكبري لتكريم حفظة القرآن الكريم وتجويده في المسابقة الرمضانية الأولي والتي نظمها بيت مال المسلمين التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالقرية .

مسابقة رمضانية لتكريم حفظ القران الكريم 

حيث تم تكريم نحو 318 من الطلاب المتفوقين من حفظة القرآن الكريم، من البنين والفتيات، من طلبة المدارس الحكومية والمعاهد الازهرية بطنطا في محافظة الغربية وتم توزيع الجوائز المالية والعينية والمصاحف وشهادات التقدير علي جميع المتسابقين بعد اجتيازهم الاختبارات التي أشرف عليها عدد من مشايخ الأزهر الشريف والأوقاف،  وذلك لتشجيعهم على المداومة على حفظ كتاب الله وتشجيع باقى أطفال القرية علي حفظ القرآن والمشاركة خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك بحضور ميرفت مجاهد مدير إدارة غرب طنطا التعليمية و محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين وممثلين عن وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الشعبية واهالي القرية.

بيت المال :نشر وتعزيز قيم القرآن الكريم لدى الأطفال

وأكد الشيخ سامي الكنيسي رئيس مجلس إدارة بيت مال المسلمين بالقرية على أهمية هذه الفعاليات التي تُسهم في نشر وتعزيز قيم القرآن الكريم لدى الأطفال، مشيدًا بمشاركة الطلبة من المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية في هذه المسابقة المهمة ومطالباً بزيادة اعداد المتسابقين خلال السنوات القادمة.

مضيفاً أن جميع الجوائز ونفقات الاحتفالية تمت عن طريق الدعم المباشر من أهالي القرية تحت مسمى "مسابقة حفظ القرآن الكريم" ، وبعيداً تماماً عن أموال الزكاة والصدقات الخاصه ببيت المال.

محافظ الغربية قرية شبرا النملة طنطا تكريم حفظه القران الكريم

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