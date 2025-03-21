تصفيات كأس العالم.. منتخب الجزائر يتقدم على بوتسوانا بهدف في الشوط الأول

تقدم منتخب الجزائر على مضيفه بوتسوانا بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “فرانسيستاون”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

جاء هدف الجزائر عن طريق اللاعب أمين جويري في الدقيقة 44.

وشهد تشكيل الجزائر الأساسي تواجد رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي، بينما يجلس أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا على مقاعد البدلاء.

وبدأ منتخب الجزائر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: قندوز

الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - آيت نوري

الوسط: آدم زرقان - هشام بوداوي

الهجوم: رياض محرز - بن زية - أمين جويري - محمد الأمين عمورة

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويحل منتخب بوتسوانا ثالثًا بـ6 نقاط.



نظام التأهل إلى كأس العالم 2026



تقام التصفيات بنظام المجموعات، إذ تتكون كل مجموعة في التسع من ستة منتخبات، وتُجرى التصفيات على شكل جولات، وسيحصل المنتخب الذي يحتل المركز الأول بعد الجولة العاشرة، على بطاقة التأهل مباشرة.

ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات التسع، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

سيتأهل أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.