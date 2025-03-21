مافيا.. أردوغان يشن هجوما لاذعا على رئيس بلدية إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن أنقرة لن تسمح لمن أقام نظام مافيا في بلدية إسطنبول بتخريب النظام العام وإثارة الشوارع.

الفوضى في تركيا

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له، أن هناك من يحاول إثارة الفوضى في تركيا بسبب دعوى قضائية بشأن الفساد، ونقول لهم إننا لن نسمح للسارقين بإثارة الفوضى.

وأشار الرئيس التركي إلى أن دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري للنزول إلى الشوارع بدلا من الاحتكام للقضاء خطأ وعدم مسؤولية.

جاءت تصريحات أردوغان، بعد التظاهرات الحاشدة خلال الأيام القليلة الماضية، عقب اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو للتحقيق في تورطه بالفساد.

اعتقال رئيس بلدية اسطنبول

ويعد أوغلو أبرز المنافسين للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف رئيس بلدية اسطنبول اعتقاله بأنه انقلاب على الديمقراطية، حيث اعتقل فجر الأربعاء بعد ساعات من إعلان جامعة إسطنبول إلغاء شهادته الجامعية، بدعوى وجود خطأ في عملية النقل من جامعة أمريكية في شمال قبرص.