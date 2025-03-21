مكتبة مصر العامة تحتفي بالأم المثالية في أمسية رمضانية

نظّمت مكتبة مصر العامة بالدقي، أمسية رمضانية مميزة بالتعاون مع المركز القومي للسينما، احتفالًا بالأم المثالية، حيث شهدت الفعالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات، خاصة أمهات ذوي الهمم، تقديرًا لدورهن في تربية أبنائهن ودعم نجاحهم.

تضمنت الأمسية برنامجًا فنيًا متنوعًا، حيث قدمت فرقة "صوت الجنوب" عروضًا استعراضية متميزة من الفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى فقرات شعرية، وتنورة، وإنشاد ديني، ما أضفى أجواء روحانية تتناسب مع الشهر الكريم.

كما تم خلال الاحتفالية عرض الفيلم الروائي القصير "الحلم"، من إخراج عبد العزيز حشاد وإنتاج المركز القومي للسينما. يسلط الفيلم الضوء على قوة الإرادة والطموح، من خلال قصة كفاح أم تدعم أبناءها لتحقيق أحلامهم رغم التحديات. الفيلم من بطولة أميرة فتحي، إيمان مدحت، الطفلة سيلين حشاد، والطفل ياسين، وهو من تأليف أحمد صبحي، وتصوير محمد عزمي، وإشراف إنتاجي لسلوى عبد الرحمن.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اشنادل حلمي الثاني، عضو مجلس إدارة المكتبة، ورانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة بالدقي، إلى جانب د.سعد عبد الموجود، إيمان حلمي، ومحمد عمر. وتم في ختام الأمسية تكريم الأم المثالية لشاب من ذوي الهمم، في لفتة تقديرية لجهودها في دعمه وتمكينه من تحقيق طموحاته.

جاءت هذه الأمسية ضمن جهود مكتبة مصر العامة لتعزيز الدور الثقافي والفني، وتقدير النماذج النسائية الملهمة، في أجواء احتفالية جمعت بين الفن والتكريم والتقدير المجتمعي.