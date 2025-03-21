يرجون عفوه ورضاه.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من شهر رمضان

امتلأ الجامع الأزهر اليوم، الجمعة، عن آخره بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.
وتقام صلاتي العشاء والتراويح من سورتي الأحزاب وسبأ، ويؤم المصلين في صلاة العشاء، الشيخ محمد سالم، القاريء بالجامع الأزهر، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الشيخ رضا رمضان عبد الجواد، مدرس القراءات بمنطقة المنيا، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام أبو عمرو البصري، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والشيخ أحمد محمد جعفر، عضو الرواق الأزهر، قارئا برواية الإمام رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.