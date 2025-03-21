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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على طريقته .. سامح حسين يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته

سامح حسين و زوجته
سامح حسين و زوجته
ميرنا محمود

حرص الفنان سامح حسين، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 21 مارس، بنشر مجموعة من صورهما معًا.

ونشر سامح الصور مع زوجته وسام، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «عيد ميلاد سعيد ياحبيبتى وعقبال 100 سنة سعادة ورضا وصحة وعافية وسلامة وراحة بال ورضا يا رب».

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرنامج "قطايف" للفنان سامح حسين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم.

وفي هذا الصدد، يقول وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن الدراما هي حجر أساس لتشكيل شخصية الإنسان ووجدانه واتجاهاته النفسية وإقباله على المواقف الاجتماعية، والدراما ليست ترويحا عن النفس، ولذلك رأينا أجيالًا عظيمة تم بناؤها على الدراما الرمضانية بصفة خاصة.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدراما تنقل الثقافة من جيل إلى جيل وتحافظ على شكل وهوية الإنسان، ولكن مع الأسف تحولت الدراما الآن لأشكال غير مرغوبة وتساعد على هدم شخصية الإنسان، وانتهاك الأخلاق.

وأشار هندي، إلى أن تدمير الشباب يكون من خلال عرض الدراما الإدمان والعنف في المسلسلات والطلاق وجرائم مستجدة لم تكن موجودة من قبل، وذلك هادم ولا يتماشى مع الواقع.  

وخلال الحفل تبادل الرئيس السيسي، الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه "قطايف" خلال شهر رمضان.

وشدد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مؤكدا على الدور الجوهري للإعلام في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود من اجل بناء مواطن متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

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