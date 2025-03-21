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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تتقدم 61 مركزا عالميا في تصنيف الأداء الأكاديمي

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

في إنجاز أكاديمي جديد، حققت جامعة المنيا تقدمًا ملحوظًا في تصنيف الاداء الاكاديمى للجامعات University Ranking by Academic Performance (URAP) لعام 2025، حيث تقدمت 61 مركزًا عالميًا، واحتلت الجامعة المركز 836 عالميًا من بين 3000 جامعة دولية منطبق عليها معايير هذا التصنيف، مقارنةً بالمركز 897 في العام الماضي.

كما حصلت الجامعة على المركز 12 محليًا من بين 37 جامعة مصرية مصنفه بهذا التصنيف من بيم اكثر من مائة جامعة، مما يعكس جودة الأبحاث والتطور الأكاديمي الملحوظ الذي تشهده الجامعة.

واكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن هذا التقدم يعكس الاستراتيجية الطموحة التي تتبعها الجامعة في تطوير البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الباحثين.

وأضاف أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يعد ثمرة للجهود المبذولة في تشجيع النشر الدولي وزيادة التأثير البحثي للجامعة على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور فرحات، إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية الجامعة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية، ورفع مستوى الجودة الأكاديمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن هذا التقدم يعد دليلًا واضحًا على العمل المستمر لجامعة المنيا، لتكون من الجامعات الرائدة محليًا ودوليًا من خلال تحسين الأداء البحثي، وتشجيع الابتكار، وتقديم برامج أكاديمية متميزة تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف URAP يعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تعتمد على مجموعة من المؤشرات البحثية الدقيقة، مثل الإنتاج البحثي وعدد المقالات العلمية المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا، والتأثير البحثي الذي يُقاس بعدد الاستشهادات العلمية، وكذلك التعاون الدولي في المشاريع البحثية.

كما يعد هذا التصنيف شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة المنيا لترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة، ويسهم بشكل كبير في تعزيز سمعة الجامعة محليًا ودوليًا.
 

المنيا جامعة المنيا تصنيف مراكز متقدمه

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