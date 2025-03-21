فهد البطل الحلقة 21.. أحمد العوضي يضرب يارا السكري

شهدت الحلقة ٢١ من مسلسل فهد البطل، العديد من الأحداث القوية منها حمل كناريا واعتراف آسيا لأحمد العوضي بأنها حامل.

الحلقة ٢١ من مسلسل فهد البطل

اعتدى فهد البطل على يارا السكري "آسيا التمساح" فى الحلقة ٢١ من مسلسل فهد البطل بالضرب بعد معرفته بسر زواجها منه لأنها حامل بطفل ضياء ويرغب والدها في كتابة الطفل باسمه ولكنه رفض بشدة.

حاولت ولاء شقيقة كناريا إغراء فهد البطل بحبها ولكنه ضربها ورفض كلامها فأبلغت فايزة الشبح بعلاقته باختفاء ضياء.

وواجهت فايزة الشبح فهد البطل بهاتف ابنها ورفعت السلاح في وجهه.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.