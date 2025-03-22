أخبار محافظة القليوبية | إفطار جماعي لـ 5 آلاف مواطن بالخصوص .. والسيطرة على حريق محل كشرى شهير ببنها

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.



السيطرة على حريق شب فى محل كشري ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محل كشرى ببنها دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمحل كشرى ببنها وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وتبين اشتعال النيران فى محل كشرى بشارع فريد ندا خلال قيام صاحب المحل بالتجهيز لافتتاحه فى احتفالات العيد ولم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

القليوبية.. مركز الطبي بكفر شكر يستعد لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية بالمركز الطبي بكفر شكر، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال زيارة هيئة الاعتماد والرقابة، والتأكد من جاهزية المنشأة وفق المعايير المطلوبة.

رافق خلال الجولة كل من الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وفريق من مديرية الصحة، إلى جانب الدكتور دينا عماد، مدير الإدارة الصحية بكفر شكر، ود. بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية في الاستعداد لاستحقاق الاعتماد.



على مائدة واحدة .. حفل إفطار جماعي يجمع 5 آلاف مواطن بالخصوص

وشهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم إفطار مجمع، ضم حوالى 5 آلاف مواطن، وسط فرحة كبيرة من المشاركين

وتم التنظيم مائدة الإفطار بمنطقة عزبة الحفير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة.

وشهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص، تزيين المائدة بأعلام مصر، دليلا على روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين على المائدة بمنطقة الخصوص.



وقال محمد النمكي، منظم المائدة، إنه تم إقامة أكبر مائدةٌ إفطار رمضان في منطقة عذبة الحفير للعام التاني على التوالي حيث ضمت المائدة أكثر من 5 ألف مواطن ومواطنة، من أبناء الخصوص، لافتا إلى أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من العمد والمشايخ ولفيف من الفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بالاجواء الرمضانية والروح الجميلة.