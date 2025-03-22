أسعار الدواجن اليوم السبت 22 مارس بالبورصة والأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت تذبذبات واضحه مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى حتى تعود لأسعارها الطبيعية على نهاية. شهر خلال رمضان الكريم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم السبت

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 98 جنيها بعدما وصل إلى 95 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا.



كما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 200 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم السبت

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 160جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 160جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.





سعر الكتكوت

ومن جانبه ، وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل.

وأكد "السيد"، في تصريحات له، أن هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود خطة لتحقيق ذلك. وقال: "لو كانت هناك بورصة للدواجن، فستتيح معرفة تكلفة الإنتاج، وسعر الكتكوت، وسعر الأعلاف، والكهرباء، وهامش الربح".

