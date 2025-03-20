قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُؤدي صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء أعمال تطويره
جداول رسمية.. السكة الحديد تكشف مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية
25 طن سولار.. الحماية المدنية تنقذ السلام من كارثة بعد حريق سيارة مواد بترولية
من هو أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل قبل ترشحه لانتخابات الرئاسة بتركيا؟
أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى سعر البانيه
مصرع سائق بحريق سيارة مواد بترولية في مدينة السلام
محاولات للسيطرة.. اندلاع حريق بسيارة مواد بترولية في مدينة السلام
لحظة هروب نتنياهو من الكنيست للملجأ بعد القصف اليمني .. فيديو
بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة
الرئيس السيسي يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح أعمال تطويره| فيديو
من هي السيدة نفيسة؟.. قصة حياة مليئة بالكرامات والأسرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى سعر البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس ارتفاعا واضحا   مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى حتى تعود لأسعارها الطبيعية على نهاية شهر  رمضان الكريم  .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

وارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 98 جنيها بعدما وصل إلى 95 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 105 جنيهات، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 68 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 75 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 92 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا.
 

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الخميس 

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



أسباب ارتفاع أسعار الدواجن   

ومن جانبه ، وكشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة،  حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 98 جنيهًا بالمزارع ، موضحا أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار الدواجن هذا الموعد .

وكشف " الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن ، حيث تبدأ الدواجن فى الانخفاض التدريجى منذ اليوم و أخر  أسبوع فى شهر رمضان لتعود إلى طبيعتها ، وذلك  مع قلة إقبال المواطنين .

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن من أهم أسباب زيادة أسعار الدواجن هو قدوم شهر رمضان ، ومع قدومه يزيد الطلب عليها وبالتالى يرتفع سعرها، معلقا :" الزيادة حاليا أمر طبيعي لإنها سلعة يومية حية شديدة المرونة .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استهلاك الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة من 25 إلى 30%، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تتحدد بناءًا على العرض والطلب، حيث قبل الموسم الحالي كان سعر كيلو الدواجن يصل إلي 85 جنيها ووصل حاليا الي 90 جنيها، ونتوقع انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال شهر رمضان.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ الحمراء البانيه كرتونة البيض البط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

رئيس الوزراء

قرار حكومي بصرف معاشات أبريل .. وموعد الزيادة 25%

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة تكشف اصعب موقف تعرضت له

كلّم ربنا | هالة زايد وزير الصحة السابق تكشف أصعب موقف تعرضت له

رئيس الوزراء

صرف معاشات أبريل خلال أيام وزيادة 25% لهؤلاء.. هدية الحكومة للمصريين قبل العيد

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرار حكومي رسمي يخص الأعمال الدرامية والإعلام في مصر

حالة الطقس

رياح وأتربة وأمطار .. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن حالة طقس الغد

وزير المالية

أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رجال أعمال إسكندرية: الدبلوماسيون الأجانب بمصر ساهموا في تعزيز التبادل التجاري

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025

مجموعة إي اف چي القابضة

إي إف چي القابضة تعلن عن موافقتها على قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي

بالصور

صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس

صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس
صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس
صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها

هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها
هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها
هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها

طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن

طريقة عمل السمك الفليه
طريقة عمل السمك الفليه
طريقة عمل السمك الفليه

ألم الحلق في الصيام ..كيفية التخلص منه

ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه

فيديو

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية

بوسي

عمره خلص بالسجن.. بوسي تكشف حقيقة تسببها في وفاة زوجها الأول

خالد بيبو

العمل مع الأهلي شرف.. خالد بيبو يكشف سبب رحيله من منصب مدير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد