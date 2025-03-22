وزير الرياضة يهنئ المنتخب بالفوز على إثيوبيا ويطالب الجماهير بمؤازرة الفريق

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام حسن، بالفوز المستحق على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية للمنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل للمونديال، مؤكدا على أهمية الحضور الجماهيري في المباراة المقبلة أمام سيراليون، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة الصعود ومواصلة مسيرة الانتصارات.

ودعا "صبحي" الجماهير المصرية إلى مؤازرة المنتخب بقوة في اللقاء الحاسم، مشيدًا بروح اللاعبين وأدائهم المتميز خلال المباراة، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الهدف المنشود وإسعاد الشعب المصري.

وأشار وزير الرياضة أن الجميع يقف خلف المنتخب الوطني وجميع المنتخبات لتحقيق الانجازات التي تلبي تطلعات الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليا فى مختلف المنافسات الرياضية القارية والعالمية.



