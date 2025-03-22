إبراهيم حسن يطالب بدعم الجماهير قبل مباراة منتخب مصر وسيراليون

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفوز على إثيوبيا كان مستحقًا لكنه لم يعكس الأداء القوي الذي قدمه الفريق، حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق فوز أكبر.

وجاءت هذه التصريحات عقب انتصار الفراعنة على إثيوبيا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي الزوالي في الدار البيضاء، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح إبراهيم حسن، خلال مداخلة على قناة “أون سبورت”، أن التأهل لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات السهلة، ولا يوجد فريق ضعيف في التصفيات. وأضاف: “نقترب من تحقيق حلم التأهل، لكن علينا مواصلة التركيز والعمل الجاد في المباريات المقبلة لضمان التأهل رسميًا”.

كما أشاد بأداء اللاعبين، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة جيدة وأظهروا روحًا قتالية عالية، إلا أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت له بالشكل الأمثل. وأشار إلى أن المنتخب سيعود إلى مصر للاستعداد الجاد لمواجهة سيراليون، وهي مباراة حاسمة تتطلب دعمًا جماهيريًا كبيرًا.

ووجّه إبراهيم حسن رسالة إلى الجماهير المصرية، طالبًا منهم التواجد بكثافة في المدرجات خلال مباراة سيراليون، إذا سمحت الجهات المعنية بذلك، لأن الدعم الجماهيري يلعب دورًا مهمًا في تحفيز اللاعبين ودفعهم نحو تحقيق الفوز. وختم حديثه قائلًا: “نريد التأهل لكأس العالم وإسعاد الشعب المصري، وهذا يتطلب تكاتف الجميع خلف المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة”