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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تعود من المغرب اليوم استعداداً لمواجهة سيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة اليوم، السبت، بعد خوض مواجهة إثيوبيا، وذلك استعدادًا لملاقاة سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

ومن المقرر أن تُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 25 مارس.

وكان المنتخب المصري قد خاض مباراته أمام إثيوبيا أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي في المغرب، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات. ويأتي ذلك ضمن معسكر المنتخب الذي انطلق الأحد الماضي، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقررتين يومي 21 و25 مارس، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

يهدف المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني إلى تحقيق الفوز على سيراليون لتعزيز موقفه في المجموعة الأولى، وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيده في سباق التأهل لكأس العالم 2026. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل فور العودة إلى القاهرة، حيث يخوض الفريق تدريبات مكثفة استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام سيراليون.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل مركزًا متقدمًا في المجموعة بعد أداء قوي خلال الجولات السابقة، مما يجعله مرشحًا بقوة لمواصلة مشواره نحو التأهل للمونديال. ومن المتوقع أن تشهد مباراة سيراليون حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفراعنة في مهمتهم القارية، حيث يطمح اللاعبون إلى تقديم أداء مميز وتحقيق انتصار جديد يعزز آمال التأهل إلى كأس العالم

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