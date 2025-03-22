مصطفى غريب في عيد الأم: يا رب تبقي في الجنة متهنية

حرص الفنان مصطفي غريب على تهنئة والدته بعيد الأم ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشر مصطفى غريب صورة برفقة والدته قائلاً : كل سنة وانتي طيبة يارب تبقي في الجنة متهنية ".

مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد في دور الزوج، وأسماء جلال في دور الزوجة، وشيرين في دور والدة الزوج، وسلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، إلى جانب مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تظهر هذا الموسم مجموعة من الفنانات كضيفات شرف في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد.

ومن أبرز الفنانات المشاركات: ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، وفدوى عابد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق لها الظهور في الموسم الأول.