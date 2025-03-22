جايدا منصور تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل أثينا |فيديو

تحدثت الفنانة الشابة جايدا منصور عن الكواليس و الشخصية التي قدمتها في مسلسل أثينا و الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان 2025

قالت جايدا منصور في لقاء مع موقع صدي البلد الاخباري: قدمت شخصية ياسمين شخصية متنمرة ومركبة و هذا ما حمسني للشخصية.



وتابعت جايدا منصور: مسلسل أثينا تجربة مهمة ، يناقش قضية معاصرة مرتبطة بحياتنا اليومية ، و تأثير السوشيال ميديا علي المجتمع و الذكاء الاصطناعي ، كما أن المسلسل يناقش القضية الفلسطينية ، و المسلسل يتحدث عن الصحفي و أن الصحفي الميداني يجتهد في التغطية لكي يقدم الأحداث و يوصل الحقيقة دائما.

اختتمت جايدا منصور : سعيدة بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج و الفنانة سوسن بدر وكل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون.

مسلسل "أثينا" بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ودونا إمام ، جنا الاشقر ، جايدا منصور ، علي السبع ، شريف حافظ و احمد مجدي ، عدد كبير من النجوم

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



