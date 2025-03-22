الجيش السوداني يسيطر على البنك المركزي وأبراج زين بالخرطوم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح مراسل القناة، أن الجيش السوداني يواصل تقدمه وسط الخرطوم ويسيطر على البنك المركزي وأبراج زين بمنطقة المقرن.

وفي سياق متصل: أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، أن استعادة الجيش السوداني للقصر الجمهوري في الخرطوم تمثل خطوة محورية نحو إعادة الاستقرار السياسي والعسكري في السودان، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الجيش السوداني على التصدي للميليشيات المسلحة واستعادة المناطق الاستراتيجية.

أوضح السفير حجاج، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السيطرة على القصر الجمهوري لها أهمية سياسية كبيرة، إذ يمثل هذا المقر رمزًا لوحدة السودان وسيادته، مضيفًا أن هذه الخطوة قد تسرّع من عودة الحكومة السودانية إلى الخرطوم لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة، بدلًا من العمل من مواقع مؤقتة.