أبرز مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 22 - 3 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة السودان ضد السنغال فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.





مواعيد مباريات كاس الإمارات





الجزيرة X الوصل – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم





ليشتنشتاين X مقدونيا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مولدوفا X النرويج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود X جبل طارق – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

التشيك X جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ويلز X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم



توجو X موريتانيا – الساعة 6 مساء



السودان X السنغال – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر



مودرن سبورت X سموحة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1

سيراميكا كليوباترا X غزل المحلة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 2