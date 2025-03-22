أبرز مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 22 - 3 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة السودان ضد السنغال فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.
مواعيد مباريات كاس الإمارات
الجزيرة X الوصل – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم
ليشتنشتاين X مقدونيا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
مولدوفا X النرويج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الجبل الأسود X جبل طارق – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
التشيك X جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ويلز X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم
توجو X موريتانيا – الساعة 6 مساء
السودان X السنغال – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
مودرن سبورت X سموحة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1
سيراميكا كليوباترا X غزل المحلة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 2