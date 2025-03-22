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أبرز مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 22 - 3 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة السودان ضد السنغال فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.


 

مواعيد مباريات كاس الإمارات 



الجزيرة X الوصل – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD    

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 



ليشتنشتاين X مقدونيا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مولدوفا X النرويج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود X جبل طارق – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

التشيك X جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ويلز X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

توجو X موريتانيا – الساعة 6 مساء
 

السودان X السنغال – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر 

مودرن سبورت  X سموحة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1

سيراميكا كليوباترا X غزل المحلة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 2

كاس الامم الافريقية كاس العالم كاس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا

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