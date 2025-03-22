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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء صلاة التهجد .. اغتنمه ففيه خير كثير

دعاء صلاة التهجد
دعاء صلاة التهجد
شيماء جمال

صلاة التهجد يتقرب بها المؤمنون إلى الله خاصة فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، لما لها من فضل عظيم،  وهى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، يؤديها المسلم في الليل بعد نوم يسير، وذلك من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، وأفضل أوقاتها الثلث الأخير من الليل.

صلاة التهجد كثر البحث خلال الساعات الماضية عن دعاء صلاة التهجد، وقد ورد دعاء صلاة التهجد في الأحاديث النبويّة، سنذكره فى السطور التالية.

دعاء صلاة التهجد

هناك العديد من الأدعية التي يجوز للمسلم أن يُرددها في صلاة التهجد ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

ما أخرجه البخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: “اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله”. 

أدعية عند أداء صلاة التهجد 

اللهم اهـدِنا فيمَن هديت، وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، أنك تقضي ولا يـُقضى عليك.. إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.

ومتـّعـنا اللهم بأسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منـّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا، ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لايخافـُـك فينا ولا يرحمنا».

دعاء صلاة التهجد مختصر

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم اعتقنا من النار

اللهم انى أسالك بكل خير سألك به عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد

اللهم انى اسألك الجنة وما قرب اليها من قول أول عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل

اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا. 


اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

دعاء التهجد لتحقيق الأمنيات

اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، فارزقنا نورها وخيرها وبركتها اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا مجيب الدعاء.


اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمرا يكون أن تقول أمنيتي وتذكر مطلبك كوني.


يا رافع السماوات والأرض يا رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء يا رب استجب دعائنا.


اللهم أني أسألك بهذا الآية الكريمة ((أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)) اللهم إني مضطر وأنت المجيب يا سامع كل صوت وبارئ النفوس بعد الموت يا من لا تخشاه الظلمات يا من لا يشغله شيء عن شيء أن تجيب دعائي.


اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث الملهوف وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير اللهم اوجب لي بجودك عظيم الاجر ودوام اليسر واغفر لي بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين.


يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبنور وجهك الذي ملاء أركان عرشك وبقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني (قال الحسن البصري من توضأ وصلى أربع ركعات ودعاء بهذا الدعاء أستجيب له مكروب كان أو غير مكروب).
 

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