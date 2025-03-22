قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة لأجل غير مسمي .. هؤلاء عالقون فى الفضاء| ما القصة؟
مانشستر سيتي يحتفل بتألق مرموش مع منتخب مصر
إدانة دولية واسعة لإسرائيل بعد هدمها المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بغزة
جلسه خاصة بين عبدالواحد السيد وناصر ماهر لهذا السبب
دعاء ليلة القدر للمتوفي.. أفضل طرق بر الوالدين بعد موتهما
غدا صرف مرتبات مارس.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش في القانون
حقوق المرأة في أمان.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير بيئة آمنة تحمي حقوق المصريات وتحقق التمكين الاقتصادي
الرئيس السيسي: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء الأمة وحاملة لتراثها الثقافي
مسلسل حكيم باشا الحلقة 22.. ماذا سيفعل مصطفى شعبان بعد وفاة أحمد فؤاد سليم؟
الرئيس السيسي: سيدات مصر حملن هذا الوطن في سرائه وضرائه وواجهن التحديات
رغم توقف المفاوضات.. محمد صلاح يقترب من تمديد عقده مع ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق كفر الشيخ يحصد المركز الثالث ببطولة الجامعات المصرية.. صور

فريق جامعة كفر الشيخ
فريق جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ حصول الجامعة على المركز الثالث ميدالية برونزية في لعبة كرة القدم الخماسية بنين، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ52 «الشهيد الرفاعي».

جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إيهاب جاد، مدير عام رعاية الطلاب.

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلبة الفائزين على المشاركة المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلبة الفائزين لحصولهم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأشار إلى أن فريق كرة القدم الخماسي بنين جاء بمشاركة الطلاب "محمد هاني المتولي - التربية الرياضية، محمد أحمد شحاتة - التربية الرياضية، محمد حسام الدين محمود – الآداب، محمد إبراهيم محمود – التجارة، عبدالرحمن غبيش - التربية الرياضية، أحمد عبداللاه غانم - التربية الرياضية، عمار محمود حسن – الألسن، محمد عاطف السعيد - التربية الرياضية، محمد صلاح بهنسي – الآداب، عمر عبدالمنعم - التربية الرياضية، عمر أحمد عمر – الآداب، مؤمن إبراهيم أحمد - التربية الرياضية"، تحت قيادة فنية للكابتن خالد الشرقاوي - المدير الفني لمنتخب خماسي كرة القدم جامعة كفر الشيخ، والدكتور أحمد قايد - مدرب الفريق ومدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومتابعة الكابتن ياسر البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ الجامعات المصرية بطولة الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد العيد

موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها عبر إنستجرام

ميرنا نور الدين

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم السبت 22 مارس بالبورصة والأسواق

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا

رفاهية أم تبذير؟.. علبة كحك بـ 16 ألف جنيه تثير جدلاً على السوشيال ميديا

الموت

هل من مات في العشر الأواخر من رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله؟

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر

حديقة الحيوان

ينتظرها المصريون| أهم مفاجآت حديقة الحيوان بعد تطويرها

ترشيحاتنا

عيد الأم

أجمل عبارات التهنئة في عيد الأم 2025.. أنتِ مصدر الأمان والدفء

المقلاة

تحذيرات طبية من أواني الطبخ غير اللاصقة.. كيف تحافظ على صحتك عند استخدامها؟

ضعف الأعصاب

بدون فيتامينات.. أفضل طرق تقوية الأعصاب الطبيعية

بالصور

كرم الشراقوة.. أهالي قرية كرديدة ينظمون مائدة إفطار تسع 2000 شخص

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار
جانب من الإفطار

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين جميع الحدود الاستراتيجية لمصر

وزير الذفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الذفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الذفاع وقادة القوات المسلحة

قبل العيد.. طريقة عمل الكوكيز بالخطوات

كوكيز
كوكيز
كوكيز

أغلى سيارة مرسيدس .. شاهد بالصور موديل AMG GT63 Pro

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

فيديو

الهام عبد البديع

حقيقة محاولة التخلص من حياتها.. أسرار تكشفها الفنانة إلهام عبد البديع

وزير الذفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين جميع الحدود الاستراتيجية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد