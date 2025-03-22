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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7.. ما مصير ريهام عبد الغفور بعد زواجها مرتان؟

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة
سعيد فراج

حالة من الجدل أثارها مسلسل ظلم المصطبة الحلقة السادسة، التي تم عرضها أمس الجمعة، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتساءل المتابعون عما سيسفر عنه مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7، التي ستعرض اليوم، بعدما انتهت الحلقة السابقة بإفاقة حمادة كشري (فتحي عبد الوهاب) من الغيبوبة، بعدما تزوجت زوجته هند من حسن عرفيا. 

وتساءل متابعو مسلسل ظلم المصطبة، عما سيحدث بعدما جمعت هند (ريهام عبد الغفور) بين زوجين، دون أن تدري. 

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6 

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة، بهروب حسن (إياد نصار) مع هند (ريهام عبد الغفور) إلى المنيا، ويلجأ إلى صديقه هناك أسامة أبو العطايا (ضياء عبد الخالق).

يعيش حسن وهند، في شقة ملك أسامة أبو العطايا، ويعملان لديه لحين الانتهاء من إجراءات سفرهما، ولكن يعلم الأخير أن الأول والثاني ليسا متزوجان. 

يقرر حسن وهند، أن يتزوجان عرفيا، بعد مشورة أسامة أبو العطايا لهما، وظن هند أن حمادة قد مات بعدما طعنته. 

وتختتم أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6، بإفاقة حمادة كشري (فتحي عبد الوهاب) من الغيبوبة، بعدما تزوجت زوجته هند من حسن عرفيا. 

عرض مسلسل ظلم المصطبة

وتعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءًا ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

ظلم المصطبة 

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة. 

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة، الذي سيطرح في رمضان 2025.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وظهرت بسمة في بوستر مسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 ، وهي ترتدي الحجاب. 

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة فتحي عبد الوهاب ريهام عبد الغفور إياد نصار

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