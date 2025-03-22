بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان

يقيم الجامع الأزهر، صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان، إحدى الليالي الوترية خلال العشر الأواخر من رمضان.

صلاة التراويح من أنواع قيام الليل

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن صلاة التراويح تُعد من أنواع قيام الليل، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في بيته، وهو الأصل في أدائها.

وأشار الدكتور علي جمعة، خلال لقاء سابق على قناة "صدى البلد"، إلى أن النبي صلّى التراويح في المسجد ذات مرة، فسمعه الناس وخرجوا للصلاة معه، وتكرر الأمر في الليالي التالية، حتى امتلأ المسجد بالمصلين. وفي الليلة الثالثة، لم يخرج النبي لأدائها معهم، وعندما سألوه عن السبب، أخبرهم بأنه خشي أن تُفرض عليهم.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن هذا الحديث النبوي يؤكد أن صلاة التراويح سُنة وليست فرضًا، لكن لها فضل وثواب عظيم عند الله عز وجل.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن النبي لم يزد فيها عن 11 ركعة، حيث كان يؤدي 8 ركعات، ثم 3 ركعات شفع ووتر.

عدد ركعات التراويح

واختلف الفقهاء حول عدد الركعات التي يمكن للمسلم أن يؤديها خلال هذه الصلاة التي تُعدّ من السنن المؤكدة في الشهر الفضيل.

وأوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن صلاة التراويح يجب ألا تقل عن 8 ركعات، مؤكدًا أنه إذا صلّى المسلم أقل من ذلك فلا تُسمى «تراويح».

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن التراويح تؤدى مثنى مثنى، ويمكن أن تصل إلى 20 ركعة أو أكثر وفقًا لِما ثبت عن الصحابة والتابعين، بينما يكتفي البعض بعدد أقل تبعًا لقدرتهم.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.