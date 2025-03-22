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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إحالته للطب النفسي .. دفاع سفاح المعمورة يكشف تفاصيل آخرى بالقضية

سفاح المعمورة
سفاح المعمورة
أحمد بسيوني

قال أميران عثمان، محامي سفاح الإسكندرية، إن موكله رفض الحديث اليوم لجهات التحقيق، ولم يجب عن أية أسئلة في جلسة التحقيق، واستخدم حقه القانوني في ذلك، وطلب الاختلاء بهيئة الدفاع، بعد المرافعة.

دفاع المتهم يطالب بعرضه على الطب الشرعي

وأضاف “عثمان”، تقدمت بطلب لقاضي التحقيقات، خلال الجلسة، بتمكيني من الجلوس مع موكلي والاختلاء به، وعرضه على الطب النفسي، وشرحت أني تقدمت بطلب الاختلاء بموكلي 3 مرات سابقة، وتم رفضها، كما تم رفض عرضه على الطب النفسي، ولم أتمكن من الإطلاع على ورق القضية حتى الآن.

المتهم طلب الحديث مع المتهم

وقال نصر الدين.أ المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة خلال جلسة التحقيقات، إن الكلام المدون على لسانه في محضر الضبط غير الذي أدلى به في تحقيقات النيابة، ولن أتحدث إلا بعد الاختلاء بهيئة دفاعي، والجلوس مع المحامي الخاص بي، وتمكيني من ذلك.

 حبس سفاح المعمورة 45 يوما على ذمة التحقيقات 

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس “نصر الدين.ا” المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسكندرية" 45 يوما على ذمة التحقيقات في الجرائم المتهم بارتكابها، مع مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.

كما تم تجديد حبس 5 متهمين آخرين معه في ذات القضية، وهم المسؤولون عن كشف الجريمة والذين كانوا يساومونه على مبلغ مالي لعدم الإبلاغ عن جرائمه، ولم يتم إطلاق سراح أي منهم.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد حبس “نصر الدين.ا” المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسكندرية" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال استجوابه والتحقيق في وجود جثث أخرى.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نصر الدين. أ بعد اكتشاف جثتين مدفونتين في شقته بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، ليتبين أن الجثة الأولى تعود لزوجته، بينما الثانية كانت للحاجة تركية.

وكشفت التحقيقات لاحقًا عن تورطه في جريمة قتل ثالثة راح ضحيتها المهندس محمد إبراهيم عدس، الذي كان أحد موكليه، حيث قتله ودفنه بنفس الطريقة داخل شقة في الطابق الأرضي بمنطقة 45 بشارع 7.

الاسكندرية سفاح المعمورة قضية دفاع المتهم تفاصيل جديدة

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