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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء مستشفى متكامل بسعة 1600 سرير .. جامعة حلوان في أسبوع

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

شهدت جامعة حلوان العديد من الأحداث المهمة خلال الأسبوع الماضي وكان من أبرزها، ساهم في علاج أهالينا في أول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة، وزير التعليم العالي يشهد السحور السنوى لجامعة حلوان وسط أجواء رمضانية مميزة.

يعد المجمع الطبي لجامعة حلوان أحد المشروعات الرائدة في القطاع الصحي والأكاديمي بمصر.


يجمع بين الخدمات الطبية عالية الجودة والتعليم الطبي المتميز، ويهدف إلى إنشاء مستشفى جامعي متكامل بسعة 1600 سرير لتقديم خدمات صحية متطورة.

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الليلة الرمضانية والسحور التي نظمتها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التعليم العالي.

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية، مؤكدًا أنها رمز العطاء والتضحية وركيزة أساسية في بناء المجتمع.

للعام الثاني على التوالي، نفذت جامعة حلوان المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل الألف طالب تحت شعار "صُنع في جامعة حلوان" خلال شهري فبراير ومارس، وذلك في إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي تحت شعاري "50 عامًا.. جامعة حلوان منارة مجتمعية" و"50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا".

في إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص تعليمية وتدريبية متكاملة لطلابها، انطلقت أولى فعاليات الجلسات التعريفية للمنح التدريبية المجانية، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مؤسسة التطوير والتنمية.

في أجواء رمضانية تسودها المودة والتآخي، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، شارك الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة،  طلاب المدينة الجامعية وجبة الإفطار.

كما نظّمت كلية الفنون التطبيقية ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء بين الحرب والسلام"، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

وقد نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سلسلة ندوات متنوعة، في إطار جهود الجامعة لدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتنمية مهاراتهم، وتعكس هذه الندوات حرص جامعة حلوان على تقديم الدعم الأكاديمي والمجتمعي لمنسوبيها

وفي أجواء مليئة بالحماس والقوة نظمت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان بطولة الكروس فيت حيث اجتمع عشاق الرياضة واللياقة البدنية في منافسات مثيرة أظهرت قدراتهم البدنية وتحملهم الاستثنائي.

كما نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة العملات الرقمية والجنية الرقمي بين الواقع والمأمول، وتضمنت الندوة مناقشة تعريف العملات الرقمية، الفروق الأساسية بين العملات الرقمية ، وأنواعها.

وقد استقبل نادي جامعة حلوان العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والوفد المرافق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيز دعم رياضة ألعاب القوى داخل النادي.

جامعة حلوان في أسبوع جامعة حلوان مستشفى جامعي بجنوب القاهرة

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