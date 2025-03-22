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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية المرأة تؤكد تقدير الدولة لدورها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية؛  تعكس التقدير العميق الذي تحظى به المرأة المصرية في المجتمع، ودورها المحوري في مسيرة التنمية والاستقرار.

أوضح الحبال في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن حديث الرئيس حمل رسائل قوية تؤكد أن المرأة ليست مجرد جزءا من المجتمع، بل ركيزة أساسية في بنائه وصياغة مستقبله.

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا

أشار المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بالإشادة الرمزية، بل ترجم هذا التقدير إلى سياسات ومبادرات فعلية تضمن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتعزز مشاركتها في صنع القرار.

وأضاف أن تكريم الأمهات المثاليات يعكس اعتراف الدولة بتضحيات المرأة المصرية، التي امتدت أدوارها إلى مختلف المجالات، من الأسرة إلى العمل والسياسة والاقتصاد، لافتًا إلى أن المرأة المصرية اليوم تتقلد أرفع المناصب وتشارك بفاعلية في اتخاذ القرار، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية داعمة.

الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع

أكد الحبال أن إشادة الرئيس بصمود المرأة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ تعكس تقدير الدولة لدورها في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، مشددًا على أن المرأة كانت دائمًا الدرع الحامي للوطن، سواء بتقديم أبنائها شهداء، أو بتحملها تبعات الإصلاحات الاقتصادية بشجاعة وإيمان بمستقبل أفضل.

واختتم تصريحه بالتأكيد أن مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة في دعم المرأة وتمكينها، مشيرًا إلى زيادة نسبة تمثيلها في الحكومة والبرلمان، والمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياتها عبر برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي؛ يعكس رؤية قيادية تضع المرأة في قلب عملية التنمية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن تامر الحبال

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