تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، علي الفيل، أحمد يوسف، جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، معتز زدام

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فراج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر.