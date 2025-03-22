الرئيس السيسي: بحثت ورئيس الإمارات تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته باستقبال أخيه، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم باستقبال أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر.. حيث تباحثنا بشأن سبل تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتشاورنا بشأن مختلف القضايا الإقليمية.. تاريخ طويل من علاقات الأخوة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.. يكلله التزام قيادتي البلدين بالتنسيق المستمر والتشاور الأمين من أجل مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين.