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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2025

مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2025
مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2025

مع بداية العد التنازلي لاقتراب عيد الفطر 2025، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر.

موعد عمل المخابز في العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إجازة المطاحن والمخابز وآلية تنظيم العمل خلال تلك الفترة، لضمان توفير الخبز والسلع الأساسية دون نقص.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم منح المطاحن التموينية، سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص إجازة رسمية لمدة أربعة أيام متتالية تبدأ من يوم 30 مارس وتستمر حتى 2 أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمطاحن التي تفضل استمرار العمل وعدم الحصول على إجازة فيجب عليها إخطار مديرية التموين المختصة قبل موعد الإجازة بحد أقصى يوم 24 مارس 2025 ليتم التنسيق مع شركة «سمارت» المسؤولة عن نظام الكروت الذكية لضبط الحصص التموينية ومتابعة سير العمل.

مواعيد غلق المحلات في عيد الفطر 2025

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ مواعيد غلق المحلات في عيد الفطر ستكون في الثانية صباحًا على مدار أيام إجازة العيد، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2025، وتشمل مواعيد الغلق، المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات.

وأضاف «قاسم» في بيان صحفي، أن مواعيد غلق الورش ستكون في العاشرة مساءً، باستثناء محطات الوقود والورش على الطرق الرئيسية، لافتًا إلى أن هناك أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر، وهي خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات.

وأشار إلى وجود بعض الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق، وهي «السوبر ماركت والمخابز والبقالة والصيدليات»، كما سيجري مراعاة عمل بعض الأنشطة في الفترة المسائية مثل «محلات الخضار والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة»، وذلك للتيسير على المواطنين وأصحاب المحلات.

موعد عيد الفطر 2025

كشفت الحسابات الفلكية، أنّ عيد الفطر 1446 هجريًا، أن من المقرر يأتي عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025، ولكن دار الإفتاء المصرية، تستطلع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1446هـ، ويكون هذا الموعد الرسمي لـ عيد الفطر 2025، ومن ثم يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

ويتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 بعد إعلان رؤية هلال شهر شوال، ولكن تكون إجازة عيد الفطر ثلاثة أيام متتالية للعاملين في القطاعين العام والخاص وطلاب المراحل التعليمية.

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