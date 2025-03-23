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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في مصر، بالمزارع والأسواق والتى شهدت انخفاضا مقارنة بالفترات السابقة .

أسعار  الدواجن اليوم الأحد 

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 92جنيها بعدما وصل إلى 98جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 105 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو   وتصل للمستهلك بسعر 80جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 


كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 87جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 97جنيهًا.
 

كما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  022 لـ 210جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 160جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 160جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 145جنيها.
 

أسعار البط اليوم
تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

ومن جانبه ، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أهمية اتخاذ خطوات جادة لضبط أسعار الدواجن في السوق المحلي وتحقيق العدالة بين المنتجين والمستهلكين.

تحقيق السعر العادل فى الدواجن 

وأوضح فى تصريحات له ، أن تحقيق السعر العادل يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك المربين، والمصانع، والتجار، والجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الدواجن، أبرزها تكلفة الأعلاف التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، وهو ما يستدعي توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وضمان استقرارها.

وأضاف السيد أن دعم المنتجين من خلال تقديم تسهيلات مالية وتشجيع صغار المزارعين يساهم في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، مع ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق لضمان عدم وجود استغلال أو ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

إنشاء المزارع

وشدد على أهمية التوسع في إنشاء المزارع ودعم الاستثمارات في قطاع الدواجن لزيادة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

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