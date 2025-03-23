قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. قصف أمريكي جديد يستهدف الحوثيين في الحديدة
إصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعادي في الغارات الأمريكية باليمن
حماس: لا طموح لدينا لإدارة غزة ونناقش مقترح ويتكوف
بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط
محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الظاهر.. الثلاثاء
زيزو في الأهلي.. حقيقة توقيع نجم الزمالك للأحمر والعقد المنتشر على السوشيال ميديا
استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل في غارة جنوبي قطاع غزة
سفيرة البحرين بمصر تهنئ جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسها
الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة
انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بسبب هجوم روسي واسع
سقوط دنيا سمير غانم من الموتوسيكل في الحلقة 8 من عايشة الدور
إسرائيل تهدد بالتصعيد العسكري في بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستشار التنمية بالأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على غزة رغم الهدنة انتهاك صارخ

المستشار محمد فراج
المستشار محمد فراج
القسم السياسي

أدان المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، الاستئناف الأخير للعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين، وأصابت العديد من النساء والأطفال، ما يعكس الانتهاك الصارخ لكل الاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد فراج في تصريحات صحفية، أن هذه الأعمال العدوانية تعد دليلاً واضحًا على أن الكيان الصهيوني يتعمد إفشال المساعي الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم، فقد جاء اختراق بنود الهدنة بعد إدراك الاحتلال نجاح مسار اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، والذي كان من المقرر أن يتزامن مع تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وحذر من أن استمرار هذه الأعمال الوحشية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية مروعة، مما يعمق معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت حصار مستمر وظروف معيشية قاسية، مشيرا إلى تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والغاز عن القطاع، ما يزيد من حدة الأزمات الإنسانية هناك.

وأكد مستشار التنمية والتخطيط، أن ما نشهده هو اختبار حقيقي لإنسانية المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك قانونيًا وأخلاقيًا لوقف المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فالقوانين الدولية واضحة: أي اعتداء على المدنيين هو جريمة حرب، وينبغي محاسبة مرتكبيها.

وأشاد المستشار محمد فراج، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لوقف إطلاق النار بعد تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددا على أن تداعيات هذه العمليات على منطقة الشرق الأوسط قد تعرقل المساعي الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، حيا فراج، صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، مؤكدا على أن دماء الشهداء والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم ستظل وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى أولئك الذين يتفرجون أو يتواطؤون مع هذه الجرائم.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني يسعى لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، ويستحق الدعم والتضامن من كافة فئات المجتمع الدولي.

غزة العدوان الإسرائيلي هدنة غزة محمد فراج إعمار غزة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

ترشيحاتنا

المعدة

بدون أدوية.. حيل مذهلة لعلاج التهاب المعدة الناتج عن التوتر

القمل

يطرد القمل ويعالج فطريات الأظافر.. زيت خارق لمشاكل الجلد والشعر

البلغم

موجودة بكل مطبخ .. مشروبات طبيعية تخلصك من البلغم

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

مصطفى حجاج يشعل الأجواء في القاهرة الجديدة بحفل كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المتهم

الرتش وقع من العربية.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد