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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك
رباب الهواري

حصد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد فتحي، لقب كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

وحصل الفارس الأبيض على اللقب بعد تفوقه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-13، 25-18، 29-27".

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر سيطرة بيضاء في ظل افتقاد المارد الأحمر لأحد أهم أسلحته وهي المحترفة تاتيانا بوكان والتي تعرضت للإصابة في مباراة سبورتنج والتي أقيمت مساء الجمعة.

وسبق هذه المواجهة، فوز سبورتنج السكندري بقيادة مديره الفني حسين فؤاد بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره دلفي والتي أقيمت على نفس الصالة.

وكان الأهلي قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة صعد الزمالك على حساب نادي دلفي.

وبهذه النتيجة، نجحت سيدات القلعة البيضاء في تعويض خسارة كأس السوبر المصري والدوري الممتاز واللتان توجا بهما الأهلي.

ويستعد الفريقان للمشاركة ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي يشارك بها القطبين في مدينة أبوجا النيجيرية خلال الفترة من 1 وحتى 14 ابريل المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 في النهائي الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

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