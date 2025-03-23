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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصاعد أحداث «حكيم باشا».. مصطفى شعبان يظهر مع الوشق المصري في لفتة إنسانية|شاهد

حكيم باشا
حكيم باشا
شروق سلامة

في لفتة تضامنية، نشر الفنان مصطفى شعبان صورة عبر حسابه الرسمي، ظهر فيها بجانب الوشق المصري، أحد أندر الحيوانات البرية في مصر، تحت عنوان “وشق باشا”، تعبيرًا عن دعمه بعد حادث الحدود الذي أثار اهتمامًا واسعًا في الأيام الأخيرة.

وأرفق شعبان الصورة بتعليق: “تحية لكل باشا في مجاله”.

وكان  الفنان مصطفي شعبان  يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل حكيم باشا و كانت قد شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "حكيم باشا" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث بدأت "غزل"، الشخصية التي تجسدها دينا فؤاد، في السيطرة على قصر حكيم باشا، الذي يجسده مصطفى شعبان، وفي مشهد مهم جمع بين "غزل" و"حكيم"، طلب منها الأخير أن تكون هي المتحكمة في القصر وألا يملي عليها أحد قراراتها، مؤكدًا أن عليها أن تكون السيدة الأولى في المكان.

وعدت "غزل" حكيم باشا بتنفيذ أوامره وأن تكون تحت طوعه، مشيرة إلى أنها مرت بالكثير من الصعوبات في حياتها، وأن الوقت قد حان لتكون هي صاحبة السلطة والراحة، هذا الموقف كشف عن جوانب جديدة من شخصية "غزل"، حيث أصبحت تتحكم في مصير القصر بعد أن كانت جزءًا من صراعات عديدة.

وتزداد أحداث مسلسل "حكيم باشا" تشويقًا مع كل حلقة، حيث يتنقل الجمهور بين العديد من المفاجآت والصراعات التي تتصاعد بشكل مستمر، وكل حلقة تحمل في طياتها تطورات مثيرة تجذب المشاهدين وتدفعهم إلى انتظار الحلقة التالية بلهفة.

وأثارت شخصية "غزل" التي تقدمها دينا فؤاد في العمل جدلاً واسعًا بين الجمهور،  ففي بداية الحلقات، كانت "غزل" تظهر كزوجة مخلصة لحكيم باشا  ولكن مع تطور الأحداث تبين أن نواياها كانت مختلفة. 

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

مصطفى شعبان وشق باشا حكيم باشا

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