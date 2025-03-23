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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة 23 رمضان.. موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا، فى اليوم الثالث والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.02 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.56 صيام.

وتشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الأحد 23 رمضان 1446 هجرية، الموافق 23 مارس 2025، الفجر 04:26 صباحاً، والظهر 11.56 صباحاً، والعصر 03:23 مساءًا، والمغرب 06.02 مساءً، والعشاء 07.17 مساءً.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.06 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.06 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.50 صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا ، تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما يعرف بالسهرات الرمضانية، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.


 

قنا مواقيت الصلاة موعد آذان المغرب شهر رمضان المبارك الإفطار

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