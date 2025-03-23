أخبار الوادي الجديد: استقرار أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد.. واستمرار الرقابة الميدانية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

استقرار أسعار اللحوم بالوادي الجديد



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 280 و300 جنيه للكيلوجرام، وذلك في ظل جهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأكد عدد من الجزارين وأصحاب محال بيع اللحوم أن الأسعار مستقرة منذ فترة، مشيرين إلى أن توافر الماشية المحلية والإقبال المعتدل من المواطنين ساهما في الحفاظ على ثبات الأسعار. كما أرجعوا هذا الاستقرار إلى دعم المحافظة للمربين، وتشجيع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، مما يوفر كميات كافية للأسواق.

من جانبهم، شدد مسؤولو التموين بالمحافظة على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك. كما يتم التنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم التابعة للدولة، لتوفير كميات بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا عن كاهل الأسر.

وأكد عدد من المواطنين أن استقرار الأسعار جاء في توقيت مناسب، كما أشادوا بجودة اللحوم المعروضة في الأسواق، داعين إلى مزيد من الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استمرار توفير اللحوم بأسعار مناسبة وحتي عيد الاضحي المبارك.

دعم الانتاج المحلي

وتواصل محافظة الوادي الجديد دعم الإنتاج المحلي من خلال مبادرات تحسين السلالات الحيوانية وزيادة المزارع الإنتاجية بكافة قري ومراكز المحافظة، لضمان استمرار استقرار الأسواق، مع توفير بدائل بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المنافذ الرسمية والمعارض الغذائية.

تعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق التي تعتمد على الثروة الحيوانية والزراعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، حيث تمتلك مساحات واسعة من المراعي الطبيعية، إلى جانب مشروعات تنمية الماشية وتحسين السلالات، ويساهم هذا في استقرار أسعار اللحوم، خاصة مع جهود المحافظة لدعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.



اسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 22 مارس 2025، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تواجد كميات كبيرة لتلبية مطالب المواطنين بالمحافظة.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأصناف وأسعارها المتداولة في الأسواق المحلية:

أسعار الخضروات:

الطماطم: تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: تتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلوجرام.

البصل الأحمر: يتراوح بين 10و 13جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6و 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الكوسة: تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 20 و24 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

الفاصوليا: تتراوح بين 16 و19 جنيهًا للكيلوجرام.



أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الليمون البلدي: يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: تتراوح بين 22 و34 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.



جهود المحافظة والجهات الرقابية



وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية جهودها لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع.



وأكد عدد من التجار بالمحافظة، أن الأسعار الحالية تعكس وفرة الإنتاج المحلي وخاصة منتجات الصوب الزراعية التي تزداد بصفه يوميه، والتي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عدد من المواطنون بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن توفر السلع بأسعار مستقرة يخفف من الأعباء الاقتصادية خلال موسم رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.

من جانبه، شدد محمد شريعي وكيل وزارة التموين بالمحافظة، على استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال في رفع الأسعار او احتكار السلع الغذائية.