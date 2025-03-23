قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
وزير خارجية إيران: مستحيل الدخول في محادثات مع واشنطن إلا بشرط
طقوس العصر الحديدي.. سر تثبيت رؤوس المومياوات بالمسامير.. ما القصة؟
العثور على المدعية العامة الأمريكية ميتة بعد شهرين من استقالتها
خلاف والد زيزو مع الزمالك.. هل يحسم انتقال اللاعب إلى الأهلي؟
بروتوكول جديد بين التعليم والري لدمج قضايا المياه والمناخ في المناهج
استشهاد أكثر من 25 فلسطينيا في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة
احتفالًا بعيد الفطر .. تبكير صرف معاشات أبريل 2025
ليلة القدر| أعمالها.. ودعاء واحد يجمع لك خيري الدنيا والآخرة
أعصابنا لا تحتمل.. تامر حبيب يُطالب بعرض الحلقة القادمة من «لام شمسية» فورًا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
دعاء ليلة القدر لنفسي .. 7 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: استقرار أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد.. واستمرار الرقابة الميدانية

ارشيفيه. اللحوم
ارشيفيه. اللحوم
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

استقرار أسعار اللحوم بالوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 280 و300 جنيه للكيلوجرام، وذلك في ظل جهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأكد عدد من الجزارين وأصحاب محال بيع اللحوم أن الأسعار مستقرة منذ فترة، مشيرين إلى أن توافر الماشية المحلية والإقبال المعتدل من المواطنين ساهما في الحفاظ على ثبات الأسعار. كما أرجعوا هذا الاستقرار إلى دعم المحافظة للمربين، وتشجيع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، مما يوفر كميات كافية للأسواق.

من جانبهم، شدد مسؤولو التموين بالمحافظة على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك. كما يتم التنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم التابعة للدولة، لتوفير كميات بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا عن كاهل الأسر.

وأكد عدد من المواطنين أن استقرار الأسعار جاء في توقيت مناسب، كما أشادوا بجودة اللحوم المعروضة في الأسواق، داعين إلى مزيد من الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استمرار توفير اللحوم بأسعار مناسبة وحتي عيد الاضحي المبارك.

دعم الانتاج المحلي
وتواصل محافظة الوادي الجديد دعم الإنتاج المحلي من خلال مبادرات تحسين السلالات الحيوانية وزيادة المزارع الإنتاجية بكافة قري ومراكز المحافظة، لضمان استمرار استقرار الأسواق، مع توفير بدائل بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المنافذ الرسمية والمعارض الغذائية.

تعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق التي تعتمد على الثروة الحيوانية والزراعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، حيث تمتلك مساحات واسعة من المراعي الطبيعية، إلى جانب مشروعات تنمية الماشية وتحسين السلالات، ويساهم هذا في استقرار أسعار اللحوم، خاصة مع جهود المحافظة لدعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.


اسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد 
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 22 مارس 2025، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تواجد كميات كبيرة لتلبية مطالب المواطنين بالمحافظة.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأصناف وأسعارها المتداولة في الأسواق المحلية:

أسعار الخضروات:
الطماطم: تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: تتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلوجرام.

البصل الأحمر: يتراوح بين 10و 13جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6و 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الكوسة: تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 20 و24 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

الفاصوليا: تتراوح بين 16 و19 جنيهًا للكيلوجرام.


أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الليمون البلدي: يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: تتراوح بين 22 و34 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.


جهود المحافظة والجهات الرقابية


وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية جهودها لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع.


وأكد عدد من التجار بالمحافظة، أن الأسعار الحالية تعكس وفرة الإنتاج المحلي وخاصة منتجات الصوب الزراعية التي تزداد بصفه يوميه، والتي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عدد من المواطنون بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن توفر السلع بأسعار مستقرة يخفف من الأعباء الاقتصادية خلال موسم رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.

من جانبه، شدد محمد شريعي وكيل وزارة التموين بالمحافظة، على استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال في رفع الأسعار او احتكار السلع الغذائية.

الوادى الجديد لحوم فعاليات أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

صرف مرتبات شهر مارس

زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات

بايرن ميونيخ

إخفاء تسجيلات الحادث| وفاة نجم بايرن ميونخ تثير الجدل.. ماذا حدث؟

طقس اليوم

طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

ترشيحاتنا

ملتقى رمضانيات نسائية

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يناقش ليلة القدر وإشراقاتها

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية: كف الأذى أدنى حقوق الجار والكرم أعلاها.. صور

كلية اللغة العربية

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بتجديد اعتمادها.. صور

بالصور

طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

السردين المخلل
السردين المخلل
السردين المخلل

فيديو

فريدة سيف النصر

محدش يقدر يملى مكان محمد رمضان.. فريدة سيف النصر تدافع عن هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد