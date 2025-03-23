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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح ريكو: انتمائي للأهلي جعل فترتي في الزمالك صعبة

صلاح ريكو
صلاح ريكو
رباب الهواري

تحدث صلاح ريكو، لاعب الزمالك السابق، عن الصعوبات التي واجهها خلال تواجده في صفوف الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن انتماءه وتشجيعه للنادي الأهلي كان سببًا رئيسيًا في معاناته هناك.

وقال ريكو، خلال ظهوره في بودكاست “ضغط عالي” مع أحمد كانو، إنه تعرض لضغوط كبيرة داخل الزمالك بسبب تشجيعه للأهلي، موضحًا أن الانتقادات كانت تلاحقه باستمرار. وأكد أنه كان يواجه اتهامات بالتقصير بعد كل مباراة، حتى لو قدم أداءً جيدًا، مما جعله يشعر بعدم الراحة.

وأضاف: “لم يكن من المنطقي أن أتعمد التقصير في المباريات، فكل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، لكن البعض كان يعتقد أنني لا أقدم كل ما لدي بسبب انتمائي للأهلي، وهو أمر غير صحيح.”

وأوضح ريكو أن تلك الضغوط أثرت على مستواه وأدائه في بعض الفترات، لكنه كان يحاول دائمًا تجاوزها وتقديم أفضل ما يمكنه مع الفريق، رغم الانتقادات التي تعرض لها من الجماهير وبعض المسؤولين.

وأشار إلى أنه كان يدرك صعوبة موقفه منذ البداية، لكنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التشكيك، معتبرًا أن الاحتراف يجب أن يكون المعيار الأساسي في الحكم على اللاعبين، وليس انتماءاتهم الشخصية.

واختتم ريكو حديثه بالتأكيد على أنه يكن كل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره، مشددًا على أنه لم يدخر جهدًا خلال فترته مع الفريق، رغم الظروف الصعبة التي مر بها.

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