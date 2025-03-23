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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد دياب ينشر صورة مع الوشق المصري.. والجمهور يتفاعل

محمد دياب ينشر صورة مع حيوان الوشق المصري.. والجمهور يتفاعل
محمد دياب ينشر صورة مع حيوان الوشق المصري.. والجمهور يتفاعل
علا محمد

نشر الفنان محمد دياب عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك» صورة مع حيوان الوشق المصري، ويبدو أنها على طريقة الذكاء الاصطناعي أي ليست حقيقية ، ولكن الجمهور تفاعل معها بشكل إيجابي، بل وربط البعض بين الصورة ودور أسعد الذي قدمه دياب في رمضان.


وجاءت بعض التعليقات من الجمهور: «ده كفاية عليهم أسعد عبدرب النبى بـ ألف وشق»، وكتب أخر: «وطني ياعمنا»، وكتب غيره: «معبرة جدًا يا نجم».


وجّه الفنان محمد دياب رسالة مؤثرة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسلسل «قلبي ومفتاحه»، حيث أعرب عن امتنانه الكبير لكل من دعّمه وسانده خلال رحلته في العمل.

ونشر "دياب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مع السلامة يا أسعد عبدرب النبي.. شكرًا لكل أخت وأخ كتبولي كلام حلو يسعدني ويحسسني بقيمة اللي بعمله، ممتن جداً لكل كلمة إشادة وتشجيع، فرقت معايا جداً وأسعدتني، يارب دايماً أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم، ربنا يديم محبتكم".

وتنتهي الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليرد عليه قائلا بأنها توجد تحت العمارة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور أكثر لمتابعة ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة، خاصة بعدما وضع أحد رجال أسعد جثة بيجو داخل سيارته.

الفنان محمد دياب فيس قلبي ومفتاحه دياب فيس بوك

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