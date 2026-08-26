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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وتبين عدم حيازته مواد مخدرة ، وأقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة عقب إيهامهم ببيعه لها وطلب تحويلهم مبالغ مالية له وعقب التحويل يقوم بغلق هاتفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية المخدرات السوشيال ميديا

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