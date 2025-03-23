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استشهاد أكثر من 25 فلسطينيا في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد أكثر من 25 فلسطينيا في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

استشهد نحو أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة "وفا" الفلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة برفح، وباستشهاد فلسطينيين في منطقة الحشاشين في رفح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة شمال المدينة.

وفي خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل في منطقة الفخاري شرقا، واستشهدت فلسطينيتان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب المدينة، واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي، واستشهد اثنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا شمال المدينة.

وأصيب 4 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي رفح خان يونس قطاع غزة استشهاد 8 فلسطينيين منطقة الحشاشين

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