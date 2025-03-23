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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح محال وصيدلية وباكيات أسواق للبيع بمدينة العاشر من رمضان

محال تجارية
محال تجارية
آية الجارحي

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 11 محلا تجاريا، وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٥م2 : ٤٥م2) بالسوق التجارية بالقطعة ٣٩ بحي الأندلس، و17 باكية بمساحات تتراوح بين (۲۰م2 : 21م2) بسوق الباكيات بمركز الحي الثاني بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 22/4/2025. 


وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بحي النرجس، موضحاً أن نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي بالقطعة رقم ١٧ بلغت مرحلة متوسطة، فيما وصلت أعمال إنشاء الحضانة بالقطعة رقم ١٣ إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز ٩١%، كما شهدت السوق التجارية بالقطعة رقم ١٩ تقدمًا ملحوظًا بنسبة إنجاز ٩٦%، بينما اقتربت أعمال الوحدة الصحية بالمجاورة ٤ في القطعة رقم ١٤ من الانتهاء بنسبة تنفيذ وصلت إلى %٩٢.


وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، حرص الجهاز على دفع عجلة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين الخدمات التعليمية والصحية والتجارية المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وفق المخططات المعتمدة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المطلوب.


وأضاف أن تطوير البنية التحتية والخدمية يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان وتعزيز البيئة العمرانية لمدينة العاشر من رمضان، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد الذي تشهده المدينة.

العاشر من رمضان المزاد العلني الاندلس

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