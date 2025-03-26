أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

حلّ الفنان أحمد عبد العزيز ضيفًا على برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب، حيث علّق على صور عدد من الفنانين.

https://youtube.com/shorts/rFE6NyGsFFo

وأشاد بجيهان نصر، معتبرًا أنها اختارت القرار الصحيح باعتزالها، لذا تستحق “سابع سما”. أما بشأن رانيا يوسف، فأوضح أنه لا يستطيع تصنيفها، لكنه أبدى تحفظه على بعض تصرفاتها.





كما أشاد بأداء أحمد زكي في تجسيد شخصية السادات، مؤكدًا أنه يرى نفسه ثاني أفضل من قدّمها وعن لقبه “ملك الأفورة”، أكد أنه لا ينزعج منه، بل يتعامل معه بروح الدعابة، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل الفن.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/rFE6NyGsFFo